Video Yaşam İYİ Parti'de büyük skandal: Kongrede bayıltan dayak! Üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı
İYİ Parti'de büyük skandal: Kongrede bayıltan dayak! Üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı

İYİ Parti'de büyük skandal: Kongrede bayıltan dayak! Üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı

27.11.2022 | 20:31

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İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı kongresinde demokrasi yerini tekme ve tokata bıraktı. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam ve sekreter Alper Sivri, 26 Ekim’de odada darp edilen Ümit Altun’u bu sefer de kongre salonunda bayıltana kadar dövdükleri görüntüler ortaya çıktı. Altun, baygın halde üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı...

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