İyi Parti’de demokrasi yerini meydan dayağına bıraktı

Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı İYİ Parti'nin, Altındağ İlçe Başkanlığı’nın kongresi öncesi delege olmak isteyen Ümit Altun'un İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı’nda bir odada darp edildiği ortaya çıkmıştı. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı kongresinde demokrasi yerini tekme ve tokata bıraktı. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam ve sekreter Alper Sivri, 26 Ekim’de odada darp edilen Ümit Altun’u bu seferde kongre salonunda bayıltana kadar dövdükleri görüntüler ortaya çıktı. Altun baygın halde bir vatandaşın kucağında dışarıya çıkarıldı.