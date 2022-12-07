Video Haber İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda kavga! 15 kişi, kadın yöneticiye saldırdı | Video
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda kavga! 15 kişi, kadın yöneticiye saldırdı | Video

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda kavga! 15 kişi, kadın yöneticiye saldırdı | Video

07.12.2022 | 14:38

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İYİ Parti’de yaşanan kavgalar bir türlü bitmek bilmiyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik bir grup parti binası girişinde parti il yönetiminde bulunan Melek Güney’e tekme tokat saldırdı. Partili Güney’in 15 kişilik grup tarafından tekme tokat dövülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kadına yönelik şiddete karşı türlü önlemin alınmasına rağmen bir türlü sona ermiyor. Son olarak Genel Başkanı bir kadın olan İYİ Partide kadına şiddet olayı yaşandı. Yaklaşık 15 kişinin İYİ Parti İstanbul İl yönetiminde bulunan Melek Güney isimli bir kadına tekme tokat saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre geçtiğimiz ekim ayı başlarında İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik bir heyet İstanbul İl Başkanlığı girişinde yine İYİ Partili olan Melek Güney'e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı. Tekme tokat dayak yiyen Melek Güney'in saldırganların elinden zor alınması güvenlik kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili olarak telefonla açıklama yapan Melek Güney olayı doğrulayarak İstanbul İl Başkanının talimatı nedeniyle ve korktuğu gerekçesiyle ne hastaneye gidip darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi. Güney İstanbul İl Başkanı tarafından bu olayın örtbas edilmeyeceğini ve parti içinde çözeceği yönünde söz aldığını söyledi.

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