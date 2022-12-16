Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! Murat Hazinedar tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:20 Son Güncelleme: 16.12.2022 09:08

Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! Murat Hazinedar tutuklandı

Son dakka haberi: Beşiktaş Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 15 şüpheliden, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! Murat Hazinedar tutuklandı
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Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcı görevlendirildi.

8 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Savcılık sorgularının ardından Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

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Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, biri de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.



Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi

TUTUKLANDILAR
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheliden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırişgil tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! Murat Hazinedar tutuklandı
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