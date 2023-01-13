Son dakika: İsveç’teki alçak eylem! Başkan Erdoğan’ın avukatı suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberleri: İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edilen gösterilerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüsyein Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç'in başkenti Stockholm'da PKK sempatizanları, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil bir eylemde bulundu. Stockholm'da bulunan tarihi belediye binasının önünde, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket bir direğe ayaklarından asıldı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.