Son dakika: İsveç’teki alçak eylem! Başkan Erdoğan’ın avukatı suç duyurusunda bulundu

NE OLMUŞTU?

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç'in başkenti Stockholm'da PKK sempatizanları, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil bir eylemde bulundu. Stockholm'da bulunan tarihi belediye binasının önünde, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket bir direğe ayaklarından asıldı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.