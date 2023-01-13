Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'de "İsveç'teki eylem hakkında suç duyurusunda bulunduk" | Video
İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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