Video Haber Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'de "İsveç'teki eylem hakkında suç duyurusunda bulunduk" | Video
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'de

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'de "İsveç'teki eylem hakkında suç duyurusunda bulunduk" | Video

13.01.2023 | 11:12

İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber’de İsveç’teki eylem hakkında suç duyurusunda bulunduk | Video 03:29
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'de "İsveç'teki eylem hakkında suç duyurusunda bulunduk" | Video 13.01.2023 | 11:12
Başkan Erdoğan’dan Rami Kütüphanesi paylaşımı | Video 01:10
Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı | Video 13.01.2023 | 10:12
SON DAKİKA | Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete’de | Video 00:20
SON DAKİKA | Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de | Video 13.01.2023 | 00:18
SON DAKİKA | İdlib’de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay’da da hissedildi | Video 00:27
SON DAKİKA | İdlib'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'da da hissedildi | Video 13.01.2023 | 00:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsveç’teki rezil eyleme sert tepki! | Video 08:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki rezil eyleme sert tepki! | Video 12.01.2023 | 23:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan İsveç’teki alçak eyleme tepki | Video 13:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsveç'teki alçak eyleme tepki | Video 12.01.2023 | 22:48
İYİ Parti lideri Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama | VİDEO 01:55
İYİ Parti lideri Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama | VİDEO 12.01.2023 | 21:58
İsveç Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı | Video 01:44
İsveç Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı | Video 12.01.2023 | 18:42
Mersin’de ev yangını korkuttu | Video 00:30
Mersin’de ev yangını korkuttu | Video 12.01.2023 | 18:42
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 14:07
İsveç'te alçak gösteri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 18:16
Türkiye Yüzyılına Nefes | Video 00:44
Türkiye Yüzyılına Nefes | Video 12.01.2023 | 18:26
İsveç’te alçak gösteri! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 06:44
İsveç'te alçak gösteri! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 18:13
İsveç’te alçak gösteri! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 03:14
İsveç'te alçak gösteri! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 18:11
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’tan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 05:17
İsveç'te alçak gösteri! AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’tan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 18:09
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 03:55
İsveç'te alçak gösteri! AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 17:59
İsveç’te alçak gösteri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 04:21
İsveç'te alçak gösteri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 17:54
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 07:21
İsveç'te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 17:51
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 05:14
İsveç'te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 17:52
Böyle mi NATO’ya girecekler? İsveç’in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ın maketini astı | Video 01:14
Böyle mi NATO'ya girecekler? İsveç'in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan'ın maketini astı | Video 12.01.2023 | 17:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Hedef 2023 Net Sıfır Emisyon Toplantısında önemli açıklamalar | Video 10:40
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Hedef 2023 Net Sıfır Emisyon Toplantısında önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 15:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA