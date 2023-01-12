İsveç’teki alçak eylemin ardından Türkiye’den peş peşe tepkiler: NATO üyelik süreci bu şartlarda zor

"NATO ÜYELİK SÜRECİNİN İLERLEMESİ ZOR"

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda kendilerinden somut aksiyon beklediğimizi ilettik. Bize cevaben 'Bu asla kabul edilemez' dendi ve bizim görüşmemizin hemen ardından İsveç Dışişleri Bakanı da bunu kınadı. Bu açıklama yeterli değil, eyleme karşı somut aksiyon alınmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na bütün Avrupa'nın ve diğer ülkelerin terör örgütü olarak kabul ettiği bir menfur örgütün üyelerinin karalamaya çalışması kabul edilebilir bir şey değil. Sözlü eylem değil fiili eylem bekliyoruz. Faillerin yakalanıp yargılanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçle ilgili de bu tür eylemler olduğu sürece İsveç'in Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderme konusunda somut adım atmakta başarısız olduğu neticesinin ortaya çıkacağı ve NATO üyelik sürecinin ilerlemesinin bu şartlarda zor olduğunu çok açık ve net bir şekilde kendilerine ilettik. Bu saldırı, Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir saldırıdır. Bu milletin iradesine yapılmış bir saldırıdır. Bu tür pervasızlıklara, toplanma ya da eylem özgürlüğü adı altında müsamaha edilmesi asla kabul edilemez. Biz bu doğrultuda İsveç'in somut adımlar atmasını bekliyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı;sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk Milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükûmetini kınıyorum. Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir. İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip,yargı önüne çıkartmaya; Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: TERÖRE İMKAN SAĞLAYANLARIN KARŞISINDA OLACAĞIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır.Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ HAYATİ YAZICI: TÜRKİYE BUNUN HESABINI HUKUK ÖLÇÜLERİ İÇERİSİNDE SORACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, alçak eylemi çok alçakça bir gösteri olarak nitelendirerek "Eylemcilerin bunu yapıp yapmamasını değerlendirmem. PKK dünyada bilinen ve yıllardır Türkiye'nin mücadele ettiği, Türkiye'nin özgürlük alanlarını ihlal eden bir örgüt grubu. Böylesi bir eylemin İsveç'te yapılıyor olması çok ilginç. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine rezerv koymasının ne denli haklı olduğunu gösteriyor. Bunu İsveç hükümeti çok iyi analiz etmeli ve toprakların üzerinde hak ve özgürlüklerin ölçülü olarak kullanılmasını göz etmelidir. Türkiye'nin birliği bütünlüğü önemlidir. Bu eyleme karşı ülkemizdeki tüm grupların, iktidarıyla muhalefetiyle ne tepki verecekleri, ülkemizdeki değerlere sahip çıkma açısından çok önemlidir. Türkiye bunun hesabını hukuk ölçüleri içerisinde soracaktır." dedi.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: MUHALEFET DE TEPKİ KOYMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Dağ açıklamalarında; 'Muhalefetimiz de böyle bir meselede tepki koymalı' ifadelerini kullandı.