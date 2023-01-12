Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki rezil eyleme sert tepki! | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de yaptığı açıklamasında, "PKK, İsveç'in NATO üyeliğine mayın döşüyor. Terörle mücadelede söz değil eylemler görmek istiyoruz. İsveç teröre müdahale etmezse NATO üyeliğini onaylamayız" ifadeleriyle yapılan alçak gösteriye tepki gösterdi.