İsveç'te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video
Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye vetosuna takılmıştı. Türkiye iki ülkeden terör örgütleri ile aralarına mesafe koymalarını talep etmiş, İsveç ve Finlandiya ise bunu Madrid'deki üçlü muhtıra ile garanti etmişti. Ancak İsveç'ten bugün skandal bir görüntü geldi. Başkent Stockholm'da PKK sempatizanları rezil bir eylemde bulundu.
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