İsveç'te alçak gösteri! AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’tan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video

Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye vetosuna takılmıştı. Türkiye iki ülkeden terör örgütleri ile aralarına mesafe koymalarını talep etmiş, İsveç ve Finlandiya ise bunu Madrid'deki üçlü muhtıra ile garanti etmişti. Ancak İsveç'ten bugün skandal bir görüntü geldi. Başkent Stockholm'da PKK sempatizanları rezil bir eylemde bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan skandal eyleme sert tepki geldi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; İsveç Dışişleri Bakanı, alçak gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç" ifadesini kullandı.