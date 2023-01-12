Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsveç'teki alçak eyleme tepki | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de yaptığı açıklamada İsveç'in teröristlere kucak açmaya devam ettiği sürece NATO'ya girmesinin hayalden öteye gidemeyeceğini söyledi. Oktay konuşmasında İsveç'teki rezil eylemi alçakça olarak bile ifade etmenin yeterli olmadığını belirtek "Biz Türkiye olarak terörle mücadele noktasında din, dil ayrımı yapmadan senin teröristin benim teröristim olmadığını tüm dünyaya ilan ettik. Teröristlerle işbirliği yapan ülkelere 'Terör terörle önlenemez' dedik. 'Elinizden tuttuğunuz teröristler silahlarını size de doğrultacak' dedik. Bunun örneğini Avrupa'da görüyoruz. NATO'ya girmek istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini anlayamayan ve teröristlerle işbirliği halinde olan İsveç'le NATO'da müttefik olamayacağımızı çok net bir şekilde ifade etti. İsveç teröristlerin cirit attığı bir ülkedir." dedi.