Video Dünya Stockholm’da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan’ın maketini astılar | Video
Stockholm’da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan’ın maketini astılar | Video

Stockholm’da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan’ın maketini astılar | Video

12.01.2023 | 14:45

İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar.

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