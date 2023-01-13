İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.