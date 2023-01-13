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Haberler Galeri İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:39

İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

İsveç'in başkenti Stockholm'da dün gerçekleşen alçak eylemin yankıları sürüyor. Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerine Türkiye'den sert tepkiler peş peşe geldi. İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret de TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi. Skandal olayın ardından ise İsveç basınında akılalmaz bir haber yapıldı. Ülkenin en çok okunan gazetesi Aftonbladet, olayla ilgili PKK teröristlerinin sözlerini manşete taşıdı.

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İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

Dünyanın gündeminde İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak eylem var. Stockholm'da bulunan tarihi belediye binasının önünde, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket bir direğe ayaklarından asıldı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

Videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm'da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan'ın maketini astılar | Video

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İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

Çirkin eyleme Türkiye'den sert tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

Terör örgütünün Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi.

İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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