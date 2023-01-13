İsveç basınında terör sözcülüğü! Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak eylemde PKK’ya söz verdiler!

İsveç'in başkenti Stockholm'da dün gerçekleşen alçak eylemin yankıları sürüyor. Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerine Türkiye'den sert tepkiler peş peşe geldi. İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret de TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi. Skandal olayın ardından ise İsveç basınında akılalmaz bir haber yapıldı. Ülkenin en çok okunan gazetesi Aftonbladet, olayla ilgili PKK teröristlerinin sözlerini manşete taşıdı.