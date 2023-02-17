Halk TV’nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...

'İNSANLARIN GIDALARI YOK' YALANI

Bunlardan biri de CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal oldu. Depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden Sarıbal, burada Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Öncelikle bir konteyner, arkasından insanların istediği temel şey ise insanların gıdaları yok.

CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında böyle çürütüldü! "Yalan söylemeyin, burada gıda kaynıyor..." | Video