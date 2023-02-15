ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hürriyet'te Erdoğan için 'Muhtar olamaz' manşeti atan Ertuğrul Özkök ile azılı Reis düşmanı Hasan Cemal, yalanlarıyla halkı isyana teşvik eden yazılar yazıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, söylediği provokatif yalanlarıyla siyasi yağmacı olduğunu ispatladı...

Ali Babacan'ın korumaları "Burada devlet yok" dedirtemedikleri vatandaşlara tekme tokat girişti.

FOX, Sözcü ve Cumhuriyet gibi 'yalan yayma' merkezleri, Erdoğan'ı yıkmak için depremle ilgili akıl almaz yalanlara imza atıyor.

FETÖ, Halk TV, İsmail Saymaz ve ABD destekli 'fondaş medya', isyan çıkarmak için el ele verdi.

Alman DW kanalı Türkiye'yi karıştırmak için yalan haberlerine hız verdi.

Associated Press utanmasa zil takıp oynayacak!

İngiliz ve ABD medyası, depremin Erdoğan'ı götüreceğini iddia ederek seçime yönelik algı çalışması yapıyor.

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Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ kurtarma çalışmaları sırasında getirilen Allah-u Ekber tekbirlerine öfkelendi.Halk TV ilahiyatçısı Nazif Ay da tekbirlerededi.Uğur Dündardestek içinistismarı yapıyor.Muhalif yazar-çizer takımı, afet üzerinden tehlikeli yalanları gözünü kırpmadan söylüyor.Oğuzhan Uğur isimli alçak, FETÖ'cü Emre Uslu ile bire bir aynı tweet'i attı;dedi.tweet'i atan çakalı, devletTekirdağ'da bir barda enseledi.Merdan efendisözünden niye rahatsız oldu.

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Yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde bebekler doğar doğmaz kulağınadiye ezan okunur, duymadın mı!Merdan'ın kulağına ne okudular acaba?Mehmetçik, Allah-u Ekber tekbirleriyle düşmana saldırır.Yeter artık, düşün bu milletin yakasından!Provokatör Ümit Özdağ milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın 11 kişilik ailesi enkaz altındayken bu fitneciyalanını nasıl söyleyebildi?Sanatçı Pelin Karahan ve Tuğba Özay, Kızkalesi'nde bulunan Klikya Otel'e yerleştirilen depremzedelere yemek verilmediğini, müşterilerle depremzedeler arasına perde gerildiğini söyledi.Depremzedelere kötü davranan ve yalan söyleyenler,nın adamıdır nokta.

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Ali Babacan'ın diline doladığı BAYKAR, depremzedeler için 655 milyon lira verdi. Bay Kemal'in nefret ettiği KATAR da 10 bin konteyner ile dünya kupası gelirini bağışladı.Yandaş dedikleri Cengiz Holding ise 500 milyon lira verdi.Met-Gün İnşaat'ın patronu Metin Güneş yardımın reklamının yapılmasını istemez.der!Hüseyin Özalp'ten öğrendim. Met-Gün 200 iş makinesi ve 1200 personeli ile enkaz kaldırıyor. Bölgeye 400 bin koli gıda, 20 bin battaniye, 20 bin ısıtıcı gönderdi. Her gün de 15 bin kişiye sıcak yemek ve 30 bin kumanya dağıtıyor.AFAD'a verdiği milyonlar ise ayrı.Adana Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, tekstilci İsrafil Uçurum'un ölenler için iki TIR dolusu kefen bezi bağışladığını söyledi.Peki; TÜSİAD, KOÇ, Türk Tabipleri Birliği, Mimar ve Mühendis Odaları, Barolar Birliği ne yaptı?Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve ekibinin yıkılan konutlarla ilgili bilgi ve belge topladığını belirtmekte yarar var.Yarın CHP'li belediyeleri yazacağım.