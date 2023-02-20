Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu

"BELEDİYENİN GELİP DE ORAYI İMAR ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Bugüne kadar hep sustum sustum. Bulunduğum makam beni susmaya icbar etti." diyen Başkan Erdoğan, "Dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim. Maalesef böyle bir dürüstlük yok. Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkanvekilimi oraya gönderdim ve yerinde git gör... Zira oranın yapılması döneminde Binali Bey bakandı. Ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Orada böyle belediyenin gelip de orayı imar etmesi söz konusu değil. Ama yalan bunlarda diz boyu." ifadelerini kullandı.