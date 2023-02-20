Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası tahrip olan Hatay Havalimanı üzerinden iftiralarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Hatay Havalimanı'nın CHP'li belediyelerin değil, Kalyon İnşaat'ın onardığını vurgulayarak "Haddini bil, bu senin işin değil. Anlamazsın bu işlerden. Ama yalan bunlarda diz boyu" dedi.
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