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Giriş Tarihi: 24.2.2023 16:31

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans bu sözlerle satılmış: Peri kalıp, kule vinç, cennetten bir köşe...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya’da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın tanıtımı kan dondurdu. Güvenlik vaadiyle satıldığı belirtilen rezidansın, en önemli özelliğinin peri kalıp sistemi ve kule vinç kullanımıyla yapılan ilk konut olduğuna dikkat çekildi. “Cennetten Bir Köşe” sloganıyla satılan 249 daire, maalesef yüzlerce kişiye mezar oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans bu sözlerle satılmış: Peri kalıp, kule vinç, cennetten bir köşe...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 11 il etkilendi. Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan yüzlerce kişiye mezar olan "Cennetten bir köşe" sloganıyla satışı yapılan Rönesans Rezidansın "güvenliğin önde tutulduğu bir mekan" olarak satıldığı ortaya çıktı. Yerel bir haber kanalında yer alan haberde, Mimar Yaşar Coşkun ile İnşaat Mühendisi Yalçın Coşkun kardeşlerin sahip olduğu Antis Yapının oluşturduğu 249 konutlu Hatay'da ilk "Rezidans Yaşam Projesinin tamamlanmak üzere olduğu, konut sahiplerine Mayıs ayında anahtar teslim yapılacağı yer aldı.

10.5 dönüm alan üzerine 6 ve 12 katlı 4 bloktan oluşan toplam 249 konutlu Rönesans Rezidans evlerinde yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, jakuzi, çocuk oyun aletleri, jimnastik, fitness alanı, şelale, kamelyalar, oturma alanları, basketbol sahası, bisiklet parkurları, market, kafe ve pastanenin olduğu belirtilerek, rezidans projesinin en önemli özelliğinin ise peri kalıp sistemi ve kule vinç kullanımıyla yapılan ilk konut olduğuna dikkat çekildi.

Görüntülerde, Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun, normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapmak isteiklerini ve ortaya böyle bir fikir çıktığını belirterek, Rönesans Rezidansın en çok sosyal yaşamın, güvenliğin ve ortak yaşamın önde tutulduğu bir mekan olduğunu söyledi.

Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun, bu yapım tekniği sayesinde Antakya'da daha güvenli ve hızlı kaliteli binalar inşa etme gururu yaşadıklarını belirterek yapılarda ses, ısı yalıtımlarına kadar tüm işlemlerin titizlikle yapıldığını bildirdi.

Coşkun, 9 bin metrekarelik kapalı otoparklardan asansörle herkes kendi dairesine çıkabildiğini, bu yapının 3 bağımsız apartmandan oluştuğunu belirterek "Bu 3 apartmanı bir araya getirmemizin sebebi kıbleden yararlanmak. Buradaki her apartmanda 5 daire var. 5 dairenin 4 tanesi güney – doğu cephesine bakıyor" dedi.

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Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans bu sözlerle satılmış: Peri kalıp, kule vinç, cennetten bir köşe...
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