Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans bu sözlerle satılmış: Peri kalıp, kule vinç, cennetten bir köşe...

Görüntülerde, Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun, normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapmak isteiklerini ve ortaya böyle bir fikir çıktığını belirterek, Rönesans Rezidansın en çok sosyal yaşamın, güvenliğin ve ortak yaşamın önde tutulduğu bir mekan olduğunu söyledi.