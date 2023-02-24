Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans bu sözlerle satılmış: Peri kalıp, kule vinç, cennetten bir köşe...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 11 il etkilendi. Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan yüzlerce kişiye mezar olan "Cennetten bir köşe" sloganıyla satışı yapılan Rönesans Rezidansın "güvenliğin önde tutulduğu bir mekan" olarak satıldığı ortaya çıktı. Yerel bir haber kanalında yer alan haberde, Mimar Yaşar Coşkun ile İnşaat Mühendisi Yalçın Coşkun kardeşlerin sahip olduğu Antis Yapının oluşturduğu 249 konutlu Hatay'da ilk "Rezidans Yaşam Projesinin tamamlanmak üzere olduğu, konut sahiplerine Mayıs ayında anahtar teslim yapılacağı yer aldı.
10.5 dönüm alan üzerine 6 ve 12 katlı 4 bloktan oluşan toplam 249 konutlu Rönesans Rezidans evlerinde yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, jakuzi, çocuk oyun aletleri, jimnastik, fitness alanı, şelale, kamelyalar, oturma alanları, basketbol sahası, bisiklet parkurları, market, kafe ve pastanenin olduğu belirtilerek, rezidans projesinin en önemli özelliğinin ise peri kalıp sistemi ve kule vinç kullanımıyla yapılan ilk konut olduğuna dikkat çekildi.
Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun, bu yapım tekniği sayesinde Antakya'da daha güvenli ve hızlı kaliteli binalar inşa etme gururu yaşadıklarını belirterek yapılarda ses, ısı yalıtımlarına kadar tüm işlemlerin titizlikle yapıldığını bildirdi.
Coşkun, 9 bin metrekarelik kapalı otoparklardan asansörle herkes kendi dairesine çıkabildiğini, bu yapının 3 bağımsız apartmandan oluştuğunu belirterek "Bu 3 apartmanı bir araya getirmemizin sebebi kıbleden yararlanmak. Buradaki her apartmanda 5 daire var. 5 dairenin 4 tanesi güney – doğu cephesine bakıyor" dedi.