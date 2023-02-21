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Giriş Tarihi: 21.2.2023 13:40 Son Güncelleme: 21.2.2023 13:46

Son dakika: Taner Savut’tan acı haber geldi! Kardeşi teşhis etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Son dakika: Taner Savut’tan acı haber geldi! Kardeşi teşhis etti

Asrın felaketinde Hatay’da bulunduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’dan (48) acı haber geldi. Savut’un cenazesi kardeşi Ali Savut tarafından teşhis edildi. Taner Savut'un naaşı yanlışlıkla Adana'ya götürülmüştü.

Asrın felaketinde Hatay'da bulunduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'dan (48) acı haber geldi. Savut'un cenazesi kardeşi Ali Savut tarafından teşhis edildi. Taner Savut''un cenazesi İzmir'de babasının yanında toprağa verileceği öğrenildi. Ali Savut, acı haberi yakınlarına telefonla verdi.

NAAŞI YANLIŞLIKLA ADANA'YA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Taner Savut'un naaşını bulan Adanalı bir aile, merhum Savut'u, akrabalarından biri olduğunu iddia ederek Adana'ya götürmüştü. Yaşanan gelişmenin ardından Taner Savut'un kardeşi Ali Savut, Adana'da DNA testi vermişti.

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Son dakika: Taner Savut’tan acı haber geldi! Kardeşi teşhis etti
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