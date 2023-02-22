Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı

Kızımın bornozu kapının arkasında asılıydı. Bornozu giydirip molozlardan korunmasını sağladık. Oğlumun yatağı şans eseri yanımızdaydı. Oradan bir yastık çekiştirerek oğlumun altına koydum. Onlar bu şekilde daha iyi korundular. Alt katımızda bir komşumuz yardım istiyordu. Onu duyuyorduk. 112'yi ve annemi aramasını istedik. Ancak arama yapamadı. Telefon çekmiyordu" diye konuştu.

ÇOCUKLARIM UYKUYA MEYİLLİ OLUNCA ENDİŞELENDİM

Kurtarma ekiplerinin sesini hangi gün duyduğunu enkaz altındayken bilmediğini söyleyen Adıgüzel, "Çarşamba günü artık çocuklar çok fazla uykuya meyilli olmaya başladılar ve ben çok endişelendim. Bağırmam yetmiyordu. Ben de orada bir tahta parçası bulup üstümüzdeki kapıya defalarca vurdum.