Rönesans Rezidansta yaşayan Üsteğmen ve eşine ulaşılamadı

AİLESİ ÇAĞRI YAPTI

Miraç ve Esra İlhan çifti, depremde enkaz altında kaldı ancak kendilerine şimdiye kadar ulaşılmadı. Çiftin aileleri, Miraç ve Esra İlhan'ın yaralı kurtarılmış olma ihtimaline karşı bu konuda bilgi sahibi olanların kendilerine ulaşmasını istedi. Sosyal medyadan da paylaşımlarda bulunan çiftin yakınları, çiftten gelecek bir haberi bekliyor.

Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı