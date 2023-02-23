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Giriş Tarihi: 23.2.2023 13:22

Rönesans Rezidansta yaşayan Üsteğmen ve eşine ulaşılamadı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya’da yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Rönesans Rezidansta yaşayan üsteğmen Miraç İlhan ile eşi Esra İlhan’a ulaşılamadı. Ailesi, enkazdan yaralı olarak çıkarılıp hastanede olabilirler ihtimaline karşı bu konuda bilgi sahibi olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Rönesans Rezidansta yaşayan Üsteğmen ve eşine ulaşılamadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 11 il etkilendi. Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan yüzlerce kişiye mezar olan "Cennetten bir köşe" sloganıyla satışı yapılan Rönesans Rezidanstan her gün başka bir acı ortaya çıkıyor.

Hatay'da görev yapan 32 yaşındaki üsteğmen Miraç İlhan ile 30 yaşındaki eşi Esra İlhan'a deprem gününden buyana ulaşılmadı.

AİLESİ ÇAĞRI YAPTI

Miraç ve Esra İlhan çifti, depremde enkaz altında kaldı ancak kendilerine şimdiye kadar ulaşılmadı. Çiftin aileleri, Miraç ve Esra İlhan'ın yaralı kurtarılmış olma ihtimaline karşı bu konuda bilgi sahibi olanların kendilerine ulaşmasını istedi. Sosyal medyadan da paylaşımlarda bulunan çiftin yakınları, çiftten gelecek bir haberi bekliyor.

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Rönesans Rezidansta yaşayan Üsteğmen ve eşine ulaşılamadı
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