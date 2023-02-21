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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Geriye sadece bu fotoğraf kaldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Geriye sadece bu fotoğraf kaldı
'Cennetten bir kare' sloganıyla satılan ancak depremde binlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ta polis baba ile öğretmen anne ve 3 çocuğu da yaşamını yitirdi. Aslen Osmaniyeli olan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Serhat Asker ve ilkokul öğretmeni eşi Özlem Deniz Asker ile çocukları Bade (8), Osman (6) ve Uras (4) 6 Şubat sabahı ikamet ettikleri Rönesans Rezidans'ta depreme yakalandı. Yıkılan binanın enkazındaki umutlu bekleyiş, 13 gün sonra yerini acıya bıraktı. 12 katlı ve 250 daireli binanın zorlu enkazında Asker ailesinin cenazesine ulaşıldı. Ailenin cenazesi enkazdan çıkartılarak morga kaldırıldı. Cenazelerin Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi. Asker ailesinden geriye mutlu günlerinde çektirdikleri aile fotoğrafları kaldı.

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