Ekrem İmamoğlu’ndan flaş çıkış: Her CHP’linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur

İşte İmamoğlu'nun 6'lı koalisyonun dün düzenlediği toplantıyla ilgili programda yaptığı o açıklama:

Ben eve döndüğümde toplantı bitmişti. Toplantıdan sonraki süreç başlamıştı. Bunu basından biraz okuyabildim o kadar. Basına düşenleri biliyorum. Kişisel olarak beni ilgilendiren konu ile ilgili genel başkanımızdan telefon ya da bilgilendirme almadım. İsimlerin verildiği meselesi konuşuluyor... Hem Gelen Başkanımızın hem Meral Akşener'in durumları ile ilgili süreçleri basından takip ettim. Durumun özeti bu aslında...



Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması "Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur" | Video

"HER CHP'LİNİN ADAYI GENEL BAŞKANIMIZDIR"

Az önce söylediğimiz bütün kritik vakaların değişmesi için tek rakibimiz var. Bu konu ilk defa konuşulmuyor. Şiddetle bunu söyledim. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı. Bu mevzuya bizi dahil etmeyin. İstanbul'un Belediye Başkanı bununla ilgilenir her konuda desteklemek için... Ben bu misyona kendini adamış bir neferim dedim. Ben hala aynı yerdeyim. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir şey yok aslında. Ben iki gün önce de söyledim. Her CHP'linin adayı Genel Başkanımızdır. Benim de adayım Genel Başkanımızdır.

MUHALİF GAZETECİ: PAZARTESİ'YE KALMAZ

6'lı koalisyon masasında Cumhurbaşkanı adaylığı krizi sürerken koalisyonu destekleyen isimlerden çarpıcı kulis bilgileri de gelmeye devam etti. Muahlif Gazeteci İsmail Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan Akşener'in bugün yani Pazartesi'ye kalmadan masadan çekilme ihtimali olduğunu aktarmıştı.

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