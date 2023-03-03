Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması "Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur" | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah katılıdığı bir canlı yayında 6'lı koalisyonun dün düzenlediği toplantıyla igili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir şey yok aslında. Ben iki gün önce de söyledim Her CHP'linin adayı Genel Başkanımızdır. Benim de adayım Genel Başkanımızdır" dedi.