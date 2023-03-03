6’lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti’den art arda açıklamalar

MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR

6'lı koalisyonun toplantısının sona ermesinin hemen ardından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" şeklinde bir tweet attı ancak sonra sildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'da, "İsim konusunda bir uzlaşı yok" ifadelerini kullandı.

MİLLET NE DERSE O!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur'da sosyal medya hesabından belki isim vermedi ama adresi belli çok sert paylaşımlarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık gündeminin hemen ardından sosyal medya hesabında önce Meral Akşener'in fotoğrafını paylaşan Nusret Acur, "Milletin iradesine karşı gelemezsiniz. Millet ne derse o!" dedi.

HER DEM YENİDEN DOĞARIZ

Daha sonra GİK üyesi Cumali Durmuş'un, "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" paylaşımı retweet yapan Acur, Ümir Dikbayır'ın da, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o …" paylaşımını yayınladı.