SABAH’ın ’Twitter algoritması’ haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın son dönemde 'Sana özel' adı altında sunduğu yeni algoritması Türkiye'de ve dünyada tepkilere neden oldu. Yeni algoritma ile birlikte Twitter'da FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar ön plana çıkarıldı.
FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖNE ÇIKARMA OPERASYONU
Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında FETÖ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüklerini artırdı.
ELON MUSK ALGORİTMA MANİPÜLASYONUNU İTİRAF ETTİ
Önce Türkiye'de başlayan tartışmaların dünyada da konuşulmasının ardından Elon Musk, algoritmada manipülasyon olduğu itiraf etmiş ve yeni bir düzenleme içersinde olduklarını dile getirmişti. Elon Musk, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacaklarını söylemişti.
TWEET ÖNERME KODLARI AÇIK HALE GETİRİLDİ
Twitter CEO'su Elon Musk, bugün yaptığı açıklama ile Twitter''daki öneri kaynak kodlarının açık hale getirildiğini duyurdu. Musk, "Öneri algoritmasının çoğu bugün açık kaynak haline getirilecek." diyerek, kullanıcılara nelerin gösterileceğinin makul bir doğrulukla belirlenmesi gerektğini söyledi.
"UTANÇ VERİCİ SORUN KEŞFEDİLECEK"
Musk, "Hiç şüphe yok ki, birçok utanç verici sorun keşfedilecek, ancak bunları hızlı bir şekilde çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.
KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: TAKİP ETMEDİĞİM HALDE KARŞIMA ÇIKIYOR!
Sosyal medya kullanıcıları sistematik olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapların karşılarına çıkarılmasına 'Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor, bunun düzeltilmesi gerekiyor' paylaşımlarıyla tepki göstermişlerdi.
İşte o tepkilerden bazıları: