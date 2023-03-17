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Giriş Tarihi: 18.3.2023 00:57 Son Güncelleme: 18.3.2023 01:03

SABAH'ın ısrarlı haberleri ses getirdi: Elon Musk'tan algoritma değişikliği açıklaması

Türkiye, günlerdir SABAH'ın Twitter ile ilgili yaptığı 'Sana Özel' akışı düzenlemesindeki bilinçli manipülasyonu konuşuyor. SABAH'ın ısrarlı haberlerinin Türkiye ve dünyada da ses getirmesinin ardından Elon Musk konuyla ilgili sosyal medya hesabından itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Musk, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacaklarını belirterek, yeni bir düzenleme içerisinde olduklarını ifade etti.

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SABAH’ın ısrarlı haberleri ses getirdi: Elon Musk’tan algoritma değişikliği açıklaması

Twitter'ın 'Sana Özel' akışı düzenlemesi sonrası yerli ve milli içeriklerin daha fazla perdelenerek, FETÖ ve PKK yanlısı hesapların ön plana çıkarılması durumu ile ilgili SABAH'ın yaptığı haberler ses getirdi.

ELON MUSK İTİRAF ETTİ!

Önce Türkiye'de başlayan tartışmaların dünyada da konuşulmasının ardından Elon Musk sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Musk, algoritmalarda manipülasyon olduğunu dolaylı olarak itiraf ederken, yeni bir düzenleme içerisinde de olduklarını kaydetti.

'YENİ DÜZENLEME GELİŞTİRİLİYOR'

Elon Musk, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacaklarını söyledi. Musk, algoritmalarının aşırı derece karmaşık olduğunu vurguladı ve sorunları düzelteceklerini ifade etti.

Musk, "Daha ilgi çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz, ancak bu hala devam eden bir çalışma. Bu aynı zamanda açık kaynak kodlu olacak. Kod şeffaflığı sağlamak ilk başta inanılmaz derecede utanç verici olacaktır, fakat öneri kalitesinde hızlı bir iyileşme olmalıdır. En önemlisi, güveninizi kazanmayı umuyoruz." açıklamasında bulundu.

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SABAH'ın ısrarlı haberleri ses getirdi: Elon Musk'tan algoritma değişikliği açıklaması
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