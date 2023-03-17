SABAH’ın ısrarlı haberleri ses getirdi: Elon Musk’tan algoritma değişikliği açıklaması

Twitter'ın 'Sana Özel' akışı düzenlemesi sonrası yerli ve milli içeriklerin daha fazla perdelenerek, FETÖ ve PKK yanlısı hesapların ön plana çıkarılması durumu ile ilgili SABAH'ın yaptığı haberler ses getirdi.

ELON MUSK İTİRAF ETTİ!

Önce Türkiye'de başlayan tartışmaların dünyada da konuşulmasının ardından Elon Musk sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Musk, algoritmalarda manipülasyon olduğunu dolaylı olarak itiraf ederken, yeni bir düzenleme içerisinde de olduklarını kaydetti.