“Erbakan’ı ıslıklarım” diyen Kaftancıoğlu’nu Saadet Partisi baş tacı etti!

"SAADET PARTİSİ'NİN DÜŞTÜĞÜ ÇUKURA BAKIN"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise "Saadet Partisi'nin düştüğü çukura bakın" ifadelerini kullanarak görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun dün Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Tanıtım Programı'na davet edilmesini eleştirdi. Bu toplantıda bir de konuşma yapan Kaftancıoğlu'nun konuşması Saadet Partililer tarafından zaman zaman alkışlarla da kesildi.

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KAFTANCIOĞLU SAADET'TE BAŞ TACI

Özalan, dünkü toplantıda Saadet Partisi tarafından Kaftancıoğlu'nun baş tacı edildiğinin altını çizerek Kaftancıoğlu'nun Necmettin Erbakan'ın 27 Şubat 2011 yılında vefatından iki gün sonra sosyal medyadan yazdıklarını hatırlatan bir paylaşım yaptı. Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saadet Partisi'nin düştüğü çukura bakın. Merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının hemen ardından 'Erbakan'ı ıslıklamıştım, bugün de ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nde baş tacı ediliyor" yorumunda bulundu.

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