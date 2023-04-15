CHP'de Sadullah Ergin krizi sürüyor! Kaftancıoğlu resti çekti: Avucunu yalarsın...

CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve DP adaylarını kendi listesinden gösterdi. CHP'nin ittifak ortaklarına ayırdığı yerler partiyi krize sürüklerken, en büyük kaos ise Sadullah Ergin isminde yaşandı. CHP, DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin'i, Çankaya'dan aday gösterince ortalık karıştı, partililer isyan etti.
SADULLAH ERGİN, CHP'Yİ KARIŞTIRDI
CHP Ankara 1.Bölge 4.Sıra Milletvekili adayı Ergenekon ve Balyoz davaları sırasındaki açıklamaları ve tavırları ile tepki çeken eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in, Çankaya'dan seçilmesi garanti bir noktadan aday gösterilmesi CHP'lileri çileden çıkarttı.
KILIÇDAROĞLU, ERGİN'E SAHİP ÇIKTI
Partideki kriz sonrası tavrı merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' der gibi bir açıklama yaparak Ergin'e sahip çıktı.
CHP Genel Başkanı, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak" dedi.
"SEN BENİM OYUMLA MECLİSE GİRECEK MİSİN? AVUCUNU YALARSIN"
Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine CHP'lilerden sert tepkiler sürerken bir tepki de CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'dan geldi. Kaftancıoğlu, "Sen adalet bakanı olarak adaletsizliğin temsilcisiydin. Sen şiddet ve dolandırıcılık suçlarından mahkum olanları dışarıda gezdiren siyasi suçluları içeri tıkan yasaların yazarıydın. Sen olmaz olası Hakim ve Savcılar Kuruluna cemaat ve parti yandaşlarıyla aday çıkarandın. Sen bakanlıktaki kadrolaşmanın en keskin militanıydın. Sen mecliste konuşanların en terbiyesizlerindendin. Sen Sadullah Ergin! Sen benim oyumla meclise girecek misin? Ben yetmez ama evetçilerle bile yolumu, yüzümü, sesimi ayırmışım. Sen Sadullah Ergin, ben Ali Naki Kaftancıoğlu! Avucunu yalarsın!" dedi.
'SADULLAH ERGİN' SÖZLERİ: O GÜNLERİN HESABINI VERSİN
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, katıldığı bir yayında Sadullah Ergin ismi ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bulut, DEVA Partisi ile CHP'yi karşı karşıya getirecek ifadeler kullandı.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan Sadullah Ergin çıkışı: "Meclis'e geldiğinde o günlerin hesabını versin" | Video
Bulut, "Sadullah Bey de Meclis'e gelirse, o günlerin hesabını versin. Belki de hesap sorma anlamında bir fırsat olacak. Biraz da böyle bakmak lazım. Kürsüye çıktığında birisi soracaktır, 'Kardeşim, siz ne yaptınız? O dönemi anlatın diyecektir.' Belki de suç ortaklarını anlatacaktır." ifadelerini kullandı.