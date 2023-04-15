CHP'de Sadullah Ergin krizi sürüyor! Kaftancıoğlu resti çekti: Avucunu yalarsın...

"SEN BENİM OYUMLA MECLİSE GİRECEK MİSİN? AVUCUNU YALARSIN"

Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine CHP'lilerden sert tepkiler sürerken bir tepki de CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'dan geldi. Kaftancıoğlu, "Sen adalet bakanı olarak adaletsizliğin temsilcisiydin. Sen şiddet ve dolandırıcılık suçlarından mahkum olanları dışarıda gezdiren siyasi suçluları içeri tıkan yasaların yazarıydın. Sen olmaz olası Hakim ve Savcılar Kuruluna cemaat ve parti yandaşlarıyla aday çıkarandın. Sen bakanlıktaki kadrolaşmanın en keskin militanıydın. Sen mecliste konuşanların en terbiyesizlerindendin. Sen Sadullah Ergin! Sen benim oyumla meclise girecek misin? Ben yetmez ama evetçilerle bile yolumu, yüzümü, sesimi ayırmışım. Sen Sadullah Ergin, ben Ali Naki Kaftancıoğlu! Avucunu yalarsın!" dedi.