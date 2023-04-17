Saadet Partililer, “Erbakan’ı ıslıklarım” diyen Kaftancıoğlu’nu alkış yağmuruna tuttu! | Video
“Saadet Partisi’nin düştüğü çukura bakın” ifadelerini kullanan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Tanıtım Programı’na görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun davet edilmesini ve toplantıda konuşma yaparken alkış tufanına tutulmasını çok sert bir şekilde eleştirdi.
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