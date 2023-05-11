Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'tan teröristbaşına Öcalan'a "Apo Bey" yakıştırması

HDP'NİN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP kanadında ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi açık açık dile getirilirken seçimden zaferle çıkılması halinde Selahattin Demirtaş'ın da özgür kalacağı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta "Demirtaş'ın serbest kalması için bana oy verin" çağrısı yapıyor.

Mansur Yavaş'tan skandal sözler: Teröristbaşına "Apo Bey" dedi | Video

BEBEK KATİLİNE "BEY" DİYE HİTAP ETTİ

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan bahsederken bir skandala imza attı. HDP'nin yöneticileri arasında Kandil'le bağlantılı olanların bulunduğunu kabul eden Yavaş, HDP'nin oy almak için Öcalan'ı içeriden çıkaracağını söylediğini ifade etti. Yavaş'ın, teröristbaşından bahsederken "Apo Bey" diye hitap etmesi dikkat çekti.

Ali Babacan'dan büyük skandal! Pensilvanya ile ittifak dile geldi: Sayın FETÖ, Sayın Gülen | Video

BABACAN DA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E "SAYIN" DEMİŞTİ

7'li koalisyon ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaşanan FETÖ polemiğine değinmişti. Babacan, İnce'yi eleştirirken 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kahraman vatandaşın katili Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap etmişti.