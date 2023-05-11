Mansur Yavaş'tan skandal sözler: Teröristbaşına "Apo Bey" dedi | Video
HDP'nin de içinde bulunduğu 7'li koalisyona terör örgütlerinden peş peşe destek mesajları gelirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayın programında, eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdllah Öcalan'a "Bey" diye hitap etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Fetullah Gülen için "Sayın" ifadesini kullanmıştı.
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