SON DAKİKA | Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimleri için sandık başında gitti. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde de seçim heyecanı yaşandı. Sandıklar açılıp oy oranları gelmeye başladıktan sonra deprem bölgesindeki illerin oy oranları da merak konusu oldu.
İşte deprem bölgesindeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen ilk seçim sonuçları...
ADANA
Açılan sandık yüzde 36,41
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,18
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,89
Sinan Oğan yüzde 5,53
Muharrem İnce yüze 0,4
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 34,77
CHP yüzde 23,81
MHP yüzde 13,88
İYİ Parti yüzde 11 64
ADIYAMAN
Açılan sandık: yüzde 32
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26
Sinan Oğan yüzde 1
Muharrem İnce yüze 0,42
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 59
CHP yüzde 15
MHP yüzde 3
HDP yüzde 10
YRP yüzde 6
DİYARBAKIR
Açılan sandık: yüzde 10,61
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64
Sinan Oğan yüzde 1
Muharrem İnce yüze 0,65
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 31
CHP yüzde 7
İYİ Parti yüzde 1
HDP yüzde 51
MHP yüzde 1
GAZİANTEP
Açılan sandık: yüzde 20,86
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32
Sinan Oğan yüzde 5
Muharrem İnce yüze 0,69
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 47
CHP yüzde 21
İYİ Parti yüzde 5
HDP yüzde 3
MHP yüzde 13
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HATAY
Açılan sandık: yüzde 15,06
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33
Sinan Oğan yüzde 4
Muharrem İnce yüze 0,4
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 49
CHP yüzde 16
İYİ Parti yüzde 6
MHP yüzde 18
TİP yüzde 2
KAHRAMANMARAŞ
Açılan sandık: yüzde 14,01
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26
Sinan Oğan yüzde 5
Muharrem İnce yüze 0,51
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 38
CHP yüzde 30
İYİ Parti yüzde 5
MHP yüzde 14
HDP yüzde 4
KİLİS
Açılan sandık: yüzde 53,81
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26
Sinan Oğan yüzde 7
Muharrem İnce yüze 0,66
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 44
CHP yüzde 17
İYİ Parti yüzde 4
MHP yüzde 28
MALATYA
Açılan sandık: yüzde 30,46
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26
Sinan Oğan yüzde 2
Muharrem İnce yüze 0,45
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 48
CHP yüzde 19
İYİ Parti yüzde 3
MHP yüzde 13
HDP yüzde 3
OSMANİYE
Açılan sandık: yüzde 17,32
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28
Sinan Oğan yüzde 6
Muharrem İnce yüze 0,58
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 35
CHP yüzde 14
İYİ Parti yüzde 8
MHP yüzde 33
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ŞANLIURFA
Açılan sandık: yüzde 20,69
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32
Sinan Oğan yüzde 1
Muharrem İnce yüze 0,47
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 55
CHP yüzde 4
İYİ Parti yüzde 3
MHP yüzde 14
HDP yüzde 14
ELAZIĞ
Açılan sandık: yüzde 37,74
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27
Sinan Oğan yüzde 4
Muharrem İnce yüze 0,37
GENEL SEÇİMLER
AK Parti yüzde 46
CHP yüzde 16
MHP yüzde 11
HDP yüzde 7
ELAZIĞ GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ