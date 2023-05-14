Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları
Giriş Tarihi: 14.5.2023 19:45 Son Güncelleme: 14.5.2023 20:15

SON DAKİKA | Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Son dakika haberi: Depremin vurduğu 11 ilde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oylarımının sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İşte Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen ilk sonuçlar...

SON DAKİKA | Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimleri için sandık başında gitti. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde de seçim heyecanı yaşandı. Sandıklar açılıp oy oranları gelmeye başladıktan sonra deprem bölgesindeki illerin oy oranları da merak konusu oldu.

İşte deprem bölgesindeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen ilk seçim sonuçları...

ADANA

Açılan sandık yüzde 36,41

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,18

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,89

Sinan Oğan yüzde 5,53

Muharrem İnce yüze 0,4

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 34,77

CHP yüzde 23,81

MHP yüzde 13,88

İYİ Parti yüzde 11 64

ADANA GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ADIYAMAN

Açılan sandık: yüzde 32

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 1

Muharrem İnce yüze 0,42

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 59

CHP yüzde 15

MHP yüzde 3

HDP yüzde 10

YRP yüzde 6

ADIYAMAN GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

DİYARBAKIR

Açılan sandık: yüzde 10,61

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64

Sinan Oğan yüzde 1

Muharrem İnce yüze 0,65

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 31

CHP yüzde 7

İYİ Parti yüzde 1

HDP yüzde 51

MHP yüzde 1

DİYARBAKIR GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİANTEP

Açılan sandık: yüzde 20,86

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32

Sinan Oğan yüzde 5

Muharrem İnce yüze 0,69

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 47

CHP yüzde 21

İYİ Parti yüzde 5

HDP yüzde 3

MHP yüzde 13

GAZİANTEP GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY

Açılan sandık: yüzde 15,06

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33

Sinan Oğan yüzde 4

Muharrem İnce yüze 0,4

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 49

CHP yüzde 16

İYİ Parti yüzde 6

MHP yüzde 18

TİP yüzde 2

HATAY GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ

Açılan sandık: yüzde 14,01

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 5

Muharrem İnce yüze 0,51

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 38

CHP yüzde 30

İYİ Parti yüzde 5

MHP yüzde 14

HDP yüzde 4

KAHRAMANMARAŞ GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KİLİS

Açılan sandık: yüzde 53,81

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 7

Muharrem İnce yüze 0,66

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 44

CHP yüzde 17

İYİ Parti yüzde 4

MHP yüzde 28

KİLİS GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA

Açılan sandık: yüzde 30,46

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 2

Muharrem İnce yüze 0,45

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 48

CHP yüzde 19

İYİ Parti yüzde 3

MHP yüzde 13

HDP yüzde 3

MALATYA GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE

Açılan sandık: yüzde 17,32

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28

Sinan Oğan yüzde 6

Muharrem İnce yüze 0,58

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 35

CHP yüzde 14

İYİ Parti yüzde 8

MHP yüzde 33

OSMANİYE GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANLIURFA

Açılan sandık: yüzde 20,69

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32

Sinan Oğan yüzde 1

Muharrem İnce yüze 0,47

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 55

CHP yüzde 4

İYİ Parti yüzde 3

MHP yüzde 14

HDP yüzde 14

ŞANLIURFA GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ

Açılan sandık: yüzde 37,74

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27

Sinan Oğan yüzde 4

Muharrem İnce yüze 0,37

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 46

CHP yüzde 16

MHP yüzde 11

HDP yüzde 7

ELAZIĞ GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları
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