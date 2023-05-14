SON DAKİKA | Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimleri için sandık başında gitti. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde de seçim heyecanı yaşandı. Sandıklar açılıp oy oranları gelmeye başladıktan sonra deprem bölgesindeki illerin oy oranları da merak konusu oldu.

İşte deprem bölgesindeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen ilk seçim sonuçları...