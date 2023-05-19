Alman siyasetçi Christoph Hörstel'ten çarpıcı açıklamalar: "Sabah Avrupa gazetesine yapılmış düşmanca bir baskın"

"DÜŞMANCA BİR BASKIN!"

Hörstel ilk olarak şu açıklamalarda bulundu: "Bu Sabah Avrupa gazetesine yapılmış düşmanca bir baskın. Açıkça görülüyor ki artık Almanya'da basın özgürlüğü güvence altında değil. Eğer hükümetten memnunsanız Rusya-Almanya arasındaki savaştan hükümetin politikalarından memnunsanız size söylenen yalanlardan memnunsanız siz özgürsünüz. Ancak mutlu değilseniz özgür değilsiniz demektir. Almanya'da demokrasi tamamen sahtedir. Durum tam tersi olsa, Alman bir gazeteci Türkiye'de gözaltına alınsa neler olacağını siz de az çok tahmin ediyorsunuz."

"ABD ALMANYA'YA DİYOR Kİ: 'SEN FETÖ'NÜN ABD DIŞINDAKİ MERKEZİ OL' "

Açıklamalarına devam eden Hörstel, "Daha önce gazetelerde, televizyonlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör diyorlardı ancak son günlerde bunu yapmıyorlar çünkü artık tutunacak bir dalları kalmadı. Seçim sonuçları da oldukça güçlü gelince bu onları zor durumda bıraktı. Bu FETÖ üyeleri Yunanistan üzerinden sorunsuz olarak Almanya'ya getiriliyor. Daha sonra da iltica işlemleri hızla tamamlanarak vatandaşlık veriliyor. Burada ABD Almanya'ya diyor ki: 'Sen FETÖ'nün ABD dışındaki merkezi ol' ABD burada büyük bir Türk topluluğunun yaşadığının farkında. Türkiye ile iş birliği yapan, Türkiye'yi seven çok fazla Alman'ın olduğunun da farkında. Tamamen bu durumdan rahatsız ve bunu bozmak istiyorlar" diye konuştu.