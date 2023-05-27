Kılıçdaroğlu’nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı döneminde ailesine yönelik torpilleri yakasını bırakmıyor. Her fırsatta her konuşmasında hak hukuk ve adalet kavramlarına yer veren, Başkan Erdoğan'a sürekli ailesi üzerinden ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun kendi oğluna, kızına, torununa ve bütün akrabalarına uyguladığı kıyak bir kez daha gündemde.

TORUNA SİGORTA SAHTEKARLIĞI

Youtube programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torununun usulsüz şekilde sigortalı yaptırılmasına ilişkin soruda kızını ve damadını suçladı.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

10 aylık torununun sigortalı yapıldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu suçu kızı ve damadına attı! | Video

"Benim torunumu sigortalı şansım, istesem de yok. Annesi-babası yapmışsa onu bana yüklemek haksızlık değil mi? Ben mesela işveren değilim. İşveren olsam siz de benim iş yerimde çalışsanız sigortalı yapmak zorundayım. Ama siz başka bir yerde iseniz benim sizi sigortalı yapma şansım zaten istesem de yok. Eğer sigortalı yapılmışsa anneye, babaya sormak lazım. Hangi gerekçeyle siz bunu sigortalı yaptınız? Dolayısıyla orada beni suçlamak biraz haksızlık olmaz mı? Bir hata varsa hatayı niye inkar edeyim?"