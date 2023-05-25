Video Haber 10 aylık torununun sigortalı yapıldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu suçu kızı ve damadına attı! | Video
10 aylık torununun sigortalı yapıldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu suçu kızı ve damadına attı! | Video

10 aylık torununun sigortalı yapıldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu suçu kızı ve damadına attı! | Video

25.05.2023 | 10:15

Geçtiğimiz dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 10 aylık torunun sigortalı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu bu konuda gelen soru üzerine ise suçu, torununun anne ve babasına attı. "Benim torunumu sigortalı yapma şansım yok." diyen Kılıçdaroğlu, "Annesi babası yapmışsa onu bana yüklemek haksızlık değil mi? Eğer sigortalı yapılmışsa anne babaya sormak lazım. "Siz bunu hangi gerekçe yaptınız" diyerek." ifadelerini kullandı. Soruyu soran vatandaş, "Ama siz bunu kabul etmişsiniz." deyince Kılıçdaroğlu, "Bir hata varsa bunu niye inkar edeyim." dedi.

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