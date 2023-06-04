Son dakika | Yeni kabine üyeleri bayrağı devralıyor: Türkiye’yi daha da ileriye götürecek adımlar atacağız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından dün Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi belli oldu. Bugün ise devir teslim törenleri gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevi Süleyman Soylu'dan; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki görevi Murat Kurum'dan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı.
MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Yusuf hocamın bakanlığını tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.
YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMALAR
Yusuf Tekin, "Bu salonda 5 yıl önce duygusal bir veda ile aranızdan ayrılmıştık. Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla yeniden bir arada olmak güzel. Birlikte mücadele ettiğimiz birçok arkadaşımız halen salonda. Bu yolda katkı sağlamak çok şerefli ve onurlu bir iş. Bugün bizi tekrar bir araya getiren Allah'a şükürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Biz o adımları onun destekleri sayesinde attık. Onun destekleriyle inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Artık Türkiye'de hem siyaset ve bürokraside birçok paradigma değişti. Önümzüdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Bu iddiamızın hayat bulacağı yer Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Taşrada sıkıntılarla boğuşan öğretmen arkadaşlarımız ve idarecilerimiz, her daim söylediğim ve hiç ayırt etmediğim özel eğitim kurumlarımız ve eğitim öğretim politikaları kurulu ile Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkartacağız. Huzurlanırızda bunun taahütünü veriyorum" dedi.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMALAR
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlika'ya bayrağı Süleyman Soylu'dan devraldı. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
"Çıktığımız bu yolda Allah bizi emanete layık kılsın. Yürekten diyorum ki aşk ile çalışan yorulmazmış. Bizler de aşk ile çalışacağız ve yorulmak bilmeyececeğiz. Bunu da hep birlikte el ele yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı | Video
MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMALAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bayrağı devretti. Kurum, "Bugün de milletimize mahcup olmadan, devlet ve vatandaşımız için çalışıp ürettik. Tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada da şehirlerimizin alt ve üst yapılarını geliştirmeye çalıştık. Ben öncelikle bizi bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca benimle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Partimize ve en büyük teşekkürü milletimize ediyorum. Allah milletimizden razı olsun. El ele gönül gönüle 81 ilimizin inşası için çalıştık. Şimdi de görevi devraldığım emaneti iade ediyorum. Kendisini de tebrik ediyorum. Bakanlığımızın ilerleyen günlerde de başarılarını devam ettirecektir." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı | Video
MEHMET ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMALAR
Sayın Kurum, teslim aldığı bayrağı zirveye taşıdı. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bizim işimiz belli olmaz, 5 yıl sonra yine ona teslim edebilirim. Ülkemiz deprem ülkesi, bunu hepimiz bilmeliyiz. Son yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 6'nın üzerinde 60'ın üzerinde deprem oldu. Yüz milyarlarca dolar zararımız var. Eğer biz de hazırlıklı olabilirsek, ülkemizi bu sıkıntılardan kurtarırırz. Ben Bakanlığı gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Değerli bakanım deprem bölgesinde canla başla çalıştı. Oradaki konutların ardından başta İstanbul olmak üzere deprem bölgelerinin tamamında en az zaiyatla çıkmayı amaçlıyoruz. Devraldığımız bu bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar zirveye taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi.
MUSTAFA VARANK'TAN AÇIKLAMALAR
Devir teslim töreninde konuşan Mustafa Varank, "5 yıllık görevimizin bugün itibarıyla sonuna geldik. Bu bir takım çalışmasıydı. Bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşlarımızın başlattığı, bir kısmı da bizim dönemimizde gerçekleşen farklı ilkleri yaşadığımız bir dönem geçirdik. Elimizden gelen gayretle sayın cumhurbaşkanımızın hükümetinde çalışmaya gayret ettik. Bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik, bizden önceki arkadaşlarımızın ekibiyle gerçekleştirdiği gibi biz de ekip arkadaşlarımızla bunları gerçekleştirdik. Ben Türkiye'ye hizmet için canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutluluğumuz kendi ekibimizden bir arkadaşımızın yola devam edecek olması. İnşallah Fatih bey, aynı hevesle buradaki tecrübelerini bakan koltuğunda devam ettirecek. Ben bu işi layığı ile yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu göreyi başarıyla ifa edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önemli görevleri üstlenen bir bakanlık. Umarız ilerleyen zamanlarda bu bakanlığın adını daha da çok duyacağız. Görevde olsak da olmasak da bu bakanlığa elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi niyetle de çalışsak da eksik ve hatalarımız olabilir. Böyle bir şey olduysa hem arkadaşlarımdan hem de aziz Türk milletinin affına sınıyorum. Tekrar Fatih'i çok tebrik ederek sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.
Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı | Video
MEHMET FATİH KACIR'DAN AÇIKLAMALAR
Yeni Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:
Öncelikle Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Varank'a güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilere milletin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakan'ım siz (Varank), çabanızla ve Allah'ın izniyle elde edip milletimizin sevgisini ve takdirini kazandınız. Ben tekrar sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti söylemek istiyorum. Türkiye'nin otomobili olan 60 yıllık rüya sizin sayenizde oldu. Gökdoğan gibi projeleri sizin sayenizde tamamladık. Organize sanayi ve teknoloji bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. TEKNOFEST'ler bu dönemde gerçekleşti. Bunları şunun için saydım: Çıta çok yüksek. Ancak inşallah sizin ve Sayın Erdoğan'ın desteğiyle daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Bugüne kadar ekip arkadaşlarımızla kardeşçe bir ortamımız oldu, umarım böylece devam eder. İnşallah Allah bizim de sizin gibi bu bayrağı devrederken alnımız açık olur. Sayın Bakan'ım her şey için çok çok teşekkür ederim" dedi.