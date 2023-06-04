Son dakika | Yeni kabine üyeleri bayrağı devralıyor: Türkiye’yi daha da ileriye götürecek adımlar atacağız

MUSTAFA VARANK'TAN AÇIKLAMALAR

Devir teslim töreninde konuşan Mustafa Varank, "5 yıllık görevimizin bugün itibarıyla sonuna geldik. Bu bir takım çalışmasıydı. Bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşlarımızın başlattığı, bir kısmı da bizim dönemimizde gerçekleşen farklı ilkleri yaşadığımız bir dönem geçirdik. Elimizden gelen gayretle sayın cumhurbaşkanımızın hükümetinde çalışmaya gayret ettik. Bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik, bizden önceki arkadaşlarımızın ekibiyle gerçekleştirdiği gibi biz de ekip arkadaşlarımızla bunları gerçekleştirdik. Ben Türkiye'ye hizmet için canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutluluğumuz kendi ekibimizden bir arkadaşımızın yola devam edecek olması. İnşallah Fatih bey, aynı hevesle buradaki tecrübelerini bakan koltuğunda devam ettirecek. Ben bu işi layığı ile yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu göreyi başarıyla ifa edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önemli görevleri üstlenen bir bakanlık. Umarız ilerleyen zamanlarda bu bakanlığın adını daha da çok duyacağız. Görevde olsak da olmasak da bu bakanlığa elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi niyetle de çalışsak da eksik ve hatalarımız olabilir. Böyle bir şey olduysa hem arkadaşlarımdan hem de aziz Türk milletinin affına sınıyorum. Tekrar Fatih'i çok tebrik ederek sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı | Video

MEHMET FATİH KACIR'DAN AÇIKLAMALAR

Yeni Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikle Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Varank'a güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilere milletin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakan'ım siz (Varank), çabanızla ve Allah'ın izniyle elde edip milletimizin sevgisini ve takdirini kazandınız. Ben tekrar sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti söylemek istiyorum. Türkiye'nin otomobili olan 60 yıllık rüya sizin sayenizde oldu. Gökdoğan gibi projeleri sizin sayenizde tamamladık. Organize sanayi ve teknoloji bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. TEKNOFEST'ler bu dönemde gerçekleşti. Bunları şunun için saydım: Çıta çok yüksek. Ancak inşallah sizin ve Sayın Erdoğan'ın desteğiyle daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Bugüne kadar ekip arkadaşlarımızla kardeşçe bir ortamımız oldu, umarım böylece devam eder. İnşallah Allah bizim de sizin gibi bu bayrağı devrederken alnımız açık olur. Sayın Bakan'ım her şey için çok çok teşekkür ederim" dedi.