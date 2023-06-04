Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Mehmet Özhaseki'ye devreden Murat Kurum "Çalışma arkadaşlarımıza, partimize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. En sıkıntılı süreçte sıkıntılarını unutup bize destek oldular. Şimdi Türkiye Yüzyılımızın ilk kabinesinde emaneti bırakıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılı işlere bakanlığımız devam edecektir." açıklamasında bulundu.