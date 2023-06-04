Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı | Video
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya bıraktı.
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