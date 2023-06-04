Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı | Video
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık görevini törenle Vahit Kirişci'den devraldı. Bakan İbrahim Yumaklı, "Dışa bağlı olduğumuz konuları yerli ve milli olma konusunda çok zorlayacağız." mesajını verdi.
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