HDP’li Figen Yüksekdağ’dan Kılıçdaroğlu itirafı!

Kılıçdaroğlu'nu satan satana

Seçimlerden bozgunla ayrılan Kılıçdaroğlu, ortaklarının desteğini bir bir kaybediyor. Muhalefet kanadı bütün olarak 'değişim' diyerek Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakması için baskı yapıyor. CHP Genel Başkanlığına aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da HDP ile olan yakınlığı dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2019 yerel seçimlerinde HDP, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişti. İmamoğlu da terör tutuklularına 'adalet' çağrısı yapmış, eşi Dilek İmamoğlu da mitinglerde terör örgütleriyle özdeşleşen 'zafer' işaretini yapmıştı.

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