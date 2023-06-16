HDP’li Figen Yüksekdağ’dan Kılıçdaroğlu itirafı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi. Seçimlerin her iki turunda da Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir bozgun yaşayan muhalefet bloğu seçim sonuçları üzerinden birbirine düştü. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'ÖZGÜRLÜK' VADETTİĞİ HDP'Lİ FİGEN YÜKSEKDAĞ: SEÇİMLERDE DESTEK VERMEMİZ YANLIŞTI
HDP'li terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Yüksekdağ, "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı. Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, kendi adayımızı göstermeyi savunmuştuk." dedi.
HDP'li Yüksekdağ'dan Kılıçdaroğlu çıkışı: "Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı" | Video
İngiltere merkezli Middle East Eye'ye açıklamalarda bulunan HDP'li Yüksekdağ, "2023 seçimleri, HDP açısından eşi benzeri olmayan bir süreçti. Partinin kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine konsantre olamaması, Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış seçimi beraberinde getirdi." diye konuştu.
İlk havlu atan HDP'li Demirtaş olmuştu
HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın önce 14 Mayıs daha sonra da 28 Mayıs'ta yaşadığı hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti'den üst düzey istifa haberi gelmemişken ilk havlu atan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş olmuştu. Terör tutuklusu Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu'nu satan satana
Seçimlerden bozgunla ayrılan Kılıçdaroğlu, ortaklarının desteğini bir bir kaybediyor. Muhalefet kanadı bütün olarak 'değişim' diyerek Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakması için baskı yapıyor. CHP Genel Başkanlığına aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da HDP ile olan yakınlığı dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2019 yerel seçimlerinde HDP, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişti. İmamoğlu da terör tutuklularına 'adalet' çağrısı yapmış, eşi Dilek İmamoğlu da mitinglerde terör örgütleriyle özdeşleşen 'zafer' işaretini yapmıştı.