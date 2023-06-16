HDP'li Yüksekdağ’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: "Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı" | Video

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman oldu. CHP liderinin 'özgürlük' vadettiği Yüksekdağ, "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı. Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, kendi adayımızı göstermeyi savunmuştuk" dedi.