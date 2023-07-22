Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı

Sevigen, "Ekrem İmamoğlu ben aday olacağım cesaretini hiçbir zaman gösteremeyecek. Bu toplantı için çok kulis bilgim yok ancak, birçok arkadaşımla görüştüm ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek çıkmıştır.