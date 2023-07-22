Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı CHP'de büyük krize neden olmuştu. CHP'nin ağır toplarının da yer aldığı gizli toplantının basına sızmasının ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bugün belediye başkanları toplantısında ilk kez bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığında olan İmamoğlu'nun, gelen eleştiriler üzerine toplantıda, "Yaptığımız toplantı etik dışı değildi" dediği öğrenildi. İmamoğlu'nun 'Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim' dediği de gelen bilgiler arasında...
FLAŞ İDDİA: İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU KARŞI KARŞIYA GELDİ
Toplantıda yaşanan tartışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini aktardı.
Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini iddia etti. Bayer ayrıca, bunun üzerine Ahmet Akın'ın, İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun "Toparlayamam, dinleyeceksin" karşılığını verdiğini aktardı.
"BU TOPLANTIDAN KILIÇDAROĞLU GALİP ÇIKMIŞTIR"
Öte yandan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, CHP'de bugün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video
Sevigen, "Ekrem İmamoğlu ben aday olacağım cesaretini hiçbir zaman gösteremeyecek. Bu toplantı için çok kulis bilgim yok ancak, birçok arkadaşımla görüştüm ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek çıkmıştır.