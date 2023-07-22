Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video
CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Satır Arası' programında, CHP'de bugün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun 'Aday olacağım' cesaretini hiçbir zaman gösteremeyeceğini dile getiren Mehmet Sevigen, "Bu toplantı için çok kulis bilgim yok ancak, birçok arkadaşımla görüştüm ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
01:59
Kurtköy'de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video 22.07.2023 | 21:32
02:13
İhanet sonrası ilk yüzleşme! Toplantıda neler konuşuldu? | Video 22.07.2023 | 18:08
00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşme sona erdi | Video 22.07.2023 | 17:59
04:25
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu HDP'yle de pazarlık yaptı mı? 22.07.2023 | 16:48
03:41
Melih Altınok | Muhalif seçmenin son hâli 22.07.2023 | 16:45
03:29
Salih Tuna | Madem öyle ablanızın suçu neydi? 22.07.2023 | 16:38
01:25
02:11
00:48
SON DAKİKA: MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz | Video 22.07.2023 | 10:04
05:04
Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video 21.07.2023 | 22:40
21:38
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21.07.2023 | 21:48
03:05
03:36
00:53
İtalya’da hortum | Video 21.07.2023 | 17:52
08:38
02:28
Hilal Kaplan | Yeni CHP, yeni kaset 21.07.2023 | 15:10
03:58
Melih Altınok | Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer 21.07.2023 | 15:08
04:44