Video Haber Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video

Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video

22.07.2023 | 22:53

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Satır Arası' programında, CHP'de bugün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun 'Aday olacağım' cesaretini hiçbir zaman gösteremeyeceğini dile getiren Mehmet Sevigen, "Bu toplantı için çok kulis bilgim yok ancak, birçok arkadaşımla görüştüm ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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