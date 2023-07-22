CHP’den Ekrem İmamoğlu’na karşı hamle! Fondaş Halk Tv’nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

Son dakika haberi: CHP, kendi fonladığı Halk Tv ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurdu. CHP'deki koltuk savaşında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir yayın politikası izleyen Halk Tv, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol tarafından da eleştirişmişti. CHP'li Erol, Halk Tv'nin CHP'den para aldığını itiraf ederek "Parayı CHP'den alıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" ifadesini kullanmıştı.