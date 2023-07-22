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Haberler Yaşam CHP'den Ekrem İmamoğlu'na karşı hamle! Fondaş Halk Tv'nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal
Giriş Tarihi: 22.07.2023 19:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 19:59

CHP'den Ekrem İmamoğlu'na karşı hamle! Fondaş Halk Tv'nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

Son dakika haberi: CHP, kendi fonladığı Halk Tv ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurdu. CHP'deki koltuk savaşında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir yayın politikası izleyen Halk Tv, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol tarafından da eleştirişmişti. CHP'li Erol, Halk Tv'nin CHP'den para aldığını itiraf ederek "Parayı CHP'den alıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

CHP’den Ekrem İmamoğlu’na karşı hamle! Fondaş Halk Tv’nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

CHP tarafından fonlandığı tescillenen Halk Tv ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirdi.

CHP’den Ekrem İmamoğlu’na karşı hamle! Fondaş Halk Tv’nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

"HALK TV İLE TÜM İLİŞKİMİZ SONA ERMİŞTİR"

CHP'li Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

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CHP’den Ekrem İmamoğlu’na karşı hamle! Fondaş Halk Tv’nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

FESHİHNAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.

CHP’den Ekrem İmamoğlu’na karşı hamle! Fondaş Halk Tv’nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

"TAZMİNATSIZ OLARAK FESHETTİK"

Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."

CHP’den Ekrem İmamoğlu’na karşı hamle! Fondaş Halk Tv’nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

FONDAŞ MEDYANIN CHP'DEN PARA ALDIĞI BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİ

Seçim yenilgisi sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'na yakın Sözcü ve Halk TV'nin CHP'den para aldıkları bir kez daha tescillendi.

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