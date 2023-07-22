CHP’den Ekrem İmamoğlu’na karşı hamle! Fondaş Halk Tv’nin musluğu kesildi: Tüm anlaşmalar iptal

FESHİHNAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.