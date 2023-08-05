Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler büyüyor: Sanat camiasından boykot çağrısı!

Sabah Gazetesi yazarları ise hem CHP'nin hem de muhaliflerin ikiyüzlülüğüne tepki göstermişti. Haşmet Babaoğlu, "CHP'den ses gelmez… Onlar da siyasetin Disney Plus'ı, Netflix'i ne fark eder ki. Onlar Atatürkçü değiller onlar dünyalıklarının peşindeler… " ifadesini kullanmıştı. Yüksel Aytuğ ise skandal kararın gerçek vatanseverleri gösteren bir turnusol kağıdı görevi üstlendiğine vurgu yapmıştı. Mevlüt Tezel ise "Bütün halkın tepki göstereceği bir durumda Cihangir solcuları sessiz kalıyor" diyerek karara suskun kalan muhalif isimlere tepki göstermişti.

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