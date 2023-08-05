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Giriş Tarihi: 5.8.2023 11:51 Son Güncelleme: 5.8.2023 12:01

Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler büyüyor: Sanat camiasından boykot çağrısı!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti. 8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Tepki çeken kararın ardından platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi. Disney Plus’a sanat camiasından da tepkiler devam etti. Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Celil Nalçakan, ““Büyük konuşuyorum. Büyük Türk milletinden özür dilemedikleri sürece hiçbir şartta Disney’den gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim” dedi. Dünyaca ünlü keman virtözü Cihat Aşkın ise abonelik iptali ve boykot çağrısı yaparak karara tepki gösterdi.

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler büyüyor: Sanat camiasından boykot çağrısı!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Türkiye'nin ulusal değerlerini hiçe saydı. Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı.

8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da, skandal karara tepki yağdı. Vatandaşlar aboneliklerini iptal ederken her fırsatta Atatürk sevgililerini dile getiren sözde muhalifler ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.

Sanat camiasının önemli isimleri ise Disney Plus'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün dizisi hakkında verdiği karara karşı çok sert açıklamalar yaptı.

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de rol alan Celil Nalçakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepkisini dile getirdi ve "Büyük konuşuyorum. Büyük Türk milletinden özür dilemedikleri sürece hiçbir şartta Disney'den gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim. Gerekirse, ömrümü adadığım mesleğimden vazgeçerim ama Ata'mdan vazgeçmem" ifadelerini kullandı.

Sevilen şarkıcı Fettah Can da, Disney Plus'ın verdiği karara tepki gösterenler arasındaydı. Fettah Can, FOX TV'nin dijital yayın platformu olan Disney'e "Yeni abonelerin Ermeni lobi çetesi olur artık" diyerek sert çıktı.

Sanatçı Sinan Akçıl ise sanat dünyasının suskunluğuna tepki göstererek "Ses çıkartmayanları ses çıkarmaya davet ediyorum. Aranızda hala Disney'e para ödeyen varsa beni takipten çıksın" mesajını paylaştı. Dünyaca ünlü keman virtözü Cihat Aşkın da "Ülkemizin kurucusu Atatürk'ün filmini lobi faaliyetleri sonucu durduran Disney'in Türkiye'de faaliyet göstermesini istemiyorum. Aboneliklerini iptal etmelerini ve platformu boykot etmelerini rica ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Disney Plus'ın Atatürk'ün dizisi hakkında verdiği karara tepki yağmıştı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sabah.com.tr'ye özel yağtığı açıklamalarda platformda karşı en sert yaptırımların uygulanacağını belirterek "Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Sabah Gazetesi yazarları ise hem CHP'nin hem de muhaliflerin ikiyüzlülüğüne tepki göstermişti. Haşmet Babaoğlu, "CHP'den ses gelmez… Onlar da siyasetin Disney Plus'ı, Netflix'i ne fark eder ki. Onlar Atatürkçü değiller onlar dünyalıklarının peşindeler… " ifadesini kullanmıştı. Yüksel Aytuğ ise skandal kararın gerçek vatanseverleri gösteren bir turnusol kağıdı görevi üstlendiğine vurgu yapmıştı. Mevlüt Tezel ise "Bütün halkın tepki göstereceği bir durumda Cihangir solcuları sessiz kalıyor" diyerek karara suskun kalan muhalif isimlere tepki göstermişti.

Disney Plus’ın skandal Atatürk dizisi kararına tepkiler çığ gibi: Saygısızlık yaptılar, büyük terbiyesizlik RTÜK Başkanı'ndan GÜNAYDIN'a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız! Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı! Sinan Akçıl, Tamer Karadağlı ve Burak Haktanır'dan Disney Plus’a tepki: Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor!

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Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler büyüyor: Sanat camiasından boykot çağrısı!
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