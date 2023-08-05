Disney Plus’ın skandal kararı sonrası Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’

KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak skandal karara tepki gösterdi. Sıvacıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Cumhuriyetimizin 100. Yılında yayınlanacak olan 'Atatürk' dizisini yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyorum. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin haklı tepkilerine sebep olmuştur. Bu kararın alınması Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemesine mani olmaktadır."

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