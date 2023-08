Fox’un ‘Atatürk’ sansürü TBMM’ye taşınıyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu (BTK) göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyor. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz" dedi.Disney Plus'ın tavrının kabul edilemez olduğunu söyleyen Yayman, "Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Ulus aşırı dijital ağların kendilerini toplumların, milletlerin üzerinde görmesi yeni bir vesayet düzeni doğurmaktadır. Bu vesayet düzeni asla kabul edilemez. Kimse kendini Türk milletinin üzerinde göremez" şeklinde konuştu.Jazeera kanalı, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), haziran ayında platformu, modern Türk devletinin kurucusuna odaklanan diziyi iptal etmeye çağırdığını hatırlattı.Politico haber sitesinde konu hakkındaki haberde "Türkiye, Ermeni isyanının ardından Disney'in, kurucusu hakkındaki dizisini baltalaması nedeniyle gaza bastı" ifadelerine yer verildi.Washington Post gazetesindeki haberde "Türkiye, Atatürk konulu Disney Plus dizisinin iptal edildiği iddiasını soruşturuyor" başlığı atıldı.ABD'li yayın organı ABC ise bu gelişmeyi "Türk yayın kuruluşu, Atatürk dizisinin 'iptalini' soruşturuyor" başlığı ile duyurdu.Ermenıkökenli Türk vatandaşı Lerna Elmas'ın Disney Plus'a sert tepki gösteren paylaşımları, çıkarları uğruna sansüre sessiz kalan oyuncuları utandırdı. Elmas, "Ben Ermeni'yim. Bütün sülalem de öyle. Ama 'Atatürk'e dokundurtmayız' diyerek üyeliğini iptal eden bir Lerna Elmas bırakıyorum buraya. Onun kararlılığının çeyreği Disney'e muhtaç oyuncularda" paylaşımında bulundu. Bir başka paylaşımında ise "Ben Türk'üm, bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Anadolu'ya ilk göçen Ermenilerdenim. Hiç unutmam, Türkiye- Ermenistan milli maçı oldu. Basın geldi Kınalıada'ya. Bizim elimizde Türk bayrakları. Sordular, neden Türkiye diye. Sivaslı bir Ermeni olarak söylüyorum, Türk'üz. Şaşırmayın elimizde Türk bayrağı görünce, İstiklal Marşı'nı ezbere söyleyince" ifadelerini kullandı.