Gazzeli siviller için Türkiye’nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır’a hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, diğer yardım uçaklarının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.