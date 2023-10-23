Gazzeli siviller için Türkiye’nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır’a hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, diğer yardım uçaklarının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.
Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık… pic.twitter.com/iTVCFGQab6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2023