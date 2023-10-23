Video Türkiye MSB: "Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırmak için dört sorti planlandı" | Video
MSB:

MSB: "Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırmak için dört sorti planlandı" | Video

23.10.2023 | 10:20

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’ye yardım malzemelerinin ulaştırılması için dört sorti planlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı" denildi.
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